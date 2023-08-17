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Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından ''bıçak parası'' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 22:15, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 22:17
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Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.

B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.

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