Maribor-Fenerbahçe mücadelesi çıkan olaylar nedeniyle durdu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2023 23:17, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2023 23:17
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.