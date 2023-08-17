İzmir'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde aralarında ihraç edilen öğretmen, asker ve mütevellilerin bulunduğu, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

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