18 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Ordu/09.30-14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Merzifon Devlet Hastanesi Kreşi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla buluşacak. Kadın Girişimciler Kooperatifi ve stant ziyaretinde bulunacak Göktaş, Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak.

(Amasya/09.00-16.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesi Temel Atma Töreni ile Talas Belediyesi Devlet Bahçeli Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/11.00/18.00/19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ile Pasinler, Köprüköy ve Hınıs'ta AK Parti ilçe başkanlıkları ile belediyelere ziyarette bulunacak.

(Erzurum/09.20-18.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, basın açıklaması yapacak, "Teşkilat Buluşması" ve "STK Buluşması"na katılacak, Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgesini ve Ezine Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-17.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Yaman ile Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında teşkilat üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek ve basın buluşması yapacak.

(Van/14.30/16.00/19.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti Teşkilatı ile Genç Çiftçi buluşmaları ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Dağıtım Programı'na iştirak edecek.

(Siirt/10.00/15.00/15.30/17.00/18.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ikinci çeyreğe ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ilk maçında İsveç ile karşılaşacak.

(Düsseldorf/18.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın yarı finalinde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak; İstanbulspor-Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Antalya/21.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/21.00)