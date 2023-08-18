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Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor

Meyve sebze fiyatları tarladan sofraya kadar 3-4 kat artıyor. Mesela, 8 liralık salatalık Antalya'dan market veya pazara 14 liraya geliyor. 23 liralık satış fiyatındaki fahiş kar ise bu işin ticaretini yapanlara kalıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 08:05, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 08:06
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Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor

Meyve ve sebze fiyatlarındaki anormal değişimler vatandaşların tepkisini çekiyor. Mesela, 8 liraya tarladan çıkan domatesin markette 23 liraya satılması normal karşılanmıyor. Zamlardaki en büyük nedenin ise akaryakıt fiyatları olduğu söyleniyor. Halbuki tek sebep bu değil. Bir ürün tarladan sofraya gelene kadar birçok işlemden geçiyor. Bir de üstüne fırsatçılık binince fiyatlar el yakıyor. Basit bir hesap ile fiyat artışlarını anlatalım; mesela salatalık Antalya haline 8 TL'ye giriş yapıyor. Kasalarla hale inen salatalığın fiyatına 0,08 TL rüsum, 0,75 TL işçilik, 1,80 TL karton kutu, 0,40 TL ambalaj, 0,50 TL genel giderler (kira, elektrik vb) ekleniyor. Bu eklemelerle salatalığın Antalya halinden çıkış fiyatı 11,53 TL'ye yükseliyor.

KAAN ZENGİNLİ-

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