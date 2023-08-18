Rusya'ya rağmen ilk sefer Tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.

Dün akşam Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemi, şu sıralarda İstanbul boğazından geçiş yapıyor

Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, çarşamba günü Ukrayna Limanı'dan ayrılarak İstanbul Boğazına doğru yola çıkmıştı.

Gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.

Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri ukrayna limanında demirli haldeydi.

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı..

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.