TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

İhale 3 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarı tay başına 100 bin lira olarak belirlendi.

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