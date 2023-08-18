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Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü

Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, hayırseverlerin katkısıyla başlattığı "Bir Zarfın Mutluluğu" projesiyle mahallesinde 600 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 23:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 23:26
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Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü

Muhtar Engin Çelik, muhtarlığa çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yazarak asması için bir pano hazırladı. İhtiyaç sahipleri zarf içinde ihtiyaçlarını buraya iliştirdi. Hayırseverler de rastgele seçtikleri zarflardaki talepleri karşılayarak yüzleri güldürdü.

Çelik, AA muhabirine, "ihtiyaç sahibinin de hayırseverlerin de mutlu olduğu" projesini şöyle anlattı:

"Bizi ziyarete gelen veya muhtarlıkta işi olan insanlar 'Muhtarım bu ne?' dediğinde projemizi anlatıyoruz. Onlar da sağ olsunlar buradan zarfları alıyorlar. İşte o çocuğun neye ihtiyacı varsa, gıda ihtiyacı veya ayakkabı ihtiyacı varsa gidiyorlar, marketlerden alışveriş yapıp markete bırakıyorlar. Sonra aileye telefon ediyorlar, 'Hanımefendi veya beyefendi, burada sizin adınıza alınmış malzemeler var. Lütfen bunları buradan alır mısınız?' diyorlar. Şimdi iki tarafta mutlu aslında. Yani hayır sahibi de mutlu ihtiyaç sahibi de mutlu. Kimse birbirini görmeden rencide olmadan bu projeyi bu şekilde buraya kadar getirdik."

- Mahallenin çocukları "sevinçten uçtu"

Muhtar Çelik, "Öyle küçük şeyler ki yani çocuklarımızdan top isteyen oldu, kimi bisiklet istiyor, kimisi kaleci eldiveni istiyor, kimi eşofman takımı istiyor. Sağ olsun onların da hayallerine dokunuldu. Yani bizim kırmızı çizgimiz zaten kadınlar ve çocuklar. Burada çocuklara dokunuyoruz, çocuklar da çok mutlu oluyor. Bundan da keyif aldık." dedi.

Projeyle 600'e yakın kişiye ulaşıldığını söyleyen Çelik, şunları belirtti:

"Bir zarfın mutluluğu, dedik. Bu aslında toplumun mutluluğu, paylaşmanın mutluluğu. Projemizin çok büyük bir faydası oldu. Hep diyoruz ya her şey devletten beklenmemeli. Yani biz burada sıfır bütçeye sahip kurum olsak da toplum bizi ciddi anlamda destekledi. Yani burada her şeyi kaymakamlığa, belediye yönlendirmektense, bunu hayır sahiplerinin vasıtasıyla çözebiliyoruz. Yani sadece bir zarfın mutluğu değil, aslında 24 saat çalışarak biz bunu çözebildik. Bu konuda hem hayır sahipleri mutlu, malının nereye gittiğini biliyor. İhtiyaç sahibi de sıkıntı yaşadığında muhtar amca bizim işimiz çözer deyip, burada onların bir gönül kapısı olduğunu da biliyorlar."

Bu tür sosyal projelerin önemli olduğunu ve toplumsal yardımlaşma duygusunu güçlendirip, paylaşmayı artırdığını vurgulayan Çelik, "Şimdiye kadar 100 üzerinde proje yaptık. Toplumda ciddi anlamda karşılık buldu. Yani insanlar bıkmadan, usanmadan bize çok büyük destek oldu. Yeter ki siz o insanlara bu projeleri ulaştırın, toplum, vatandaş yararına olan her şeyde sizi kucaklıyor. Zaten insanlar bizi bunun için seçiyorlar. Bu insanların oyu sayesinde buralardayız. Biz de işimizin hakkını vermek zorundayız. Ben buna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Projeye destek veren hayırseverlerden Hüseyin Utku Çelik, bu şekilde birçok insana ulaştıklarını ve çocukların mutluluğuna vesile olduklarını söyledi.

Seçtikleri zarfta yazılan ne varsa karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Çok iyi bir proje, örnek bir proje. Böyle bir projenin başka insanlar tarafından izlenip, yayılması ve başka mahallelerde de örnek olması gerekir. O yüzden takdir ediyorum muhtarımızı." dedi.

- "Birimiz aç yatarken, birimiz tok yatıyor ve bundan birçok insanın haberi yok"

Hayırseverlerden Burhan Karataş da proje ile mahalledeki diğer ailelerin varlığından haberdar olduklarını belirterek, muhtarın yaptığı çeşitli projelerle herkesin bir aile haline geldiğini söyledi.

Sultançiftliği Mahallesi'nde 9 yıldır yaşadığını dile getiren Karataş, "Muhtarımız sayesinde insanların zor zamanlardan geçtiğinin farkında olduk. Gözümüzü açtı, bizi bilinçlendirdi. Mutlu bir tablo yaşıyoruz. Aslında yapılması gereken bu ve bunun gibi projeler. Ama hiç kimse elini taşın altına koymadığı için ne yazık ki birimiz aç yatarken, birimiz tok yatıyor ve bundan birçok insanın haberi yok. Aslında muhtarımız, olması gerekeni yani bir insanın, bir yetkilinin, bir makam sahibinin yapması gerekenleri yapıyor. Burada ihtiyaç sahibiyle ihtiyaç sahibine dokunabilecek insanı bir araya getirmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. Biz çok memnunuz." sözlerine yer verdi.

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