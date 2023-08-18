Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Kamuda tasarruf artıyor
Kamuda tasarruf artıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ genel merkezde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dağ: "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak" ifadelerini kullandı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 10:05, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 10:07
Yazdır
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak. Beyannamede belirttiğimiz hususları uzun ve kısa vadeli olarak takvimlendiriyoruz. Onları teker teker hayata geçireceğiz" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşan Dağ, AK Parti'nin 22. yılının ana sloganının "AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında" olduğunu açıkladı.

MECLİSİN İLK GÜNDEMİ BAŞÖRTÜSÜ VE AİLE OLACAK

MHP'nin İYİ Parti'ye olan çağrısı hakkında konuşan Dağ, "MHP Genel Başkanı önemli bir çağrıda bulundu. Seçim döneminde sahada özellikle İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla hem PKK'yla, hem FETÖ'cü kaçakla yapmış oldukları destekten İYİ Parti tabanı ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz de gördük, onlar da gördü. İYİ Parti'nin yanı PKK veya FETÖ değildir" ifadelerini kullandı. Meclis'in açılmasıyla seçim beyannamesinde sunulan hususların tek tek hayata geçirileceğini söyleyen Dağ, "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak" dedi.

3 DÖNEM KURALI DEVAM EDECEK

3 dönem kuralının devam edeceğini söyleyen Dağ, "Yerel seçimlerde değişim, milletvekili listelerinde, kabinede değişim oldu. Bakan yardımcıları, genel müdürlerde hepsinde değişim oldu. Bu değişim Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kongrede de olacaktır. Genç bir ekip oluşturup belli bir yaşın üstündeki arkadaşlarla da hem tecrübe hem de gençlik bir arada olacak. 2023'te 3 dönem kuralını uyguladık. Faydasını da gördük. 3 dönem sonra arkadaşlarımız siyaseti bırakmayacaklar. 1 dönem ara verip o dönemde partinin değişik kurullarında görev alacaklar" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber