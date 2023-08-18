Dolar haftayı 27,09 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, haftayı 27,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 18:17, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,1010
|27,1020
|27,0980
|27,0990
|Avro
|29,5070
|29,5080
|29,4590
|29,4600
|Sterlin
|34,6070
|34,7200
|34,4780
|34,5910
|İsviçre Frangı
|30,8530
|30,9230
|30,7430
|30,8130
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0710
|27,1210
|27,0680
|27,1180
|Avro
|29,4670
|29,5270
|29,4190
|29,4790
|Sterlin
|34,5470
|34,7470
|34,4180
|34,6180