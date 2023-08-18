Çankırı, 'Uluslararası Tuz Festivali' ile 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çankırı, 'Uluslararası Tuz Festivali' ile 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen:- "Geçen yıl şehrimizde yaklaşık 550 bin ziyaretçiyi misafir etmiştik. Bu yıl festivalde 1 milyona yakın ziyaretçimiz gelecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 11:21, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 11:22
Yazdır
Çankırı, 'Uluslararası Tuz Festivali' ile 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

- Çankırı'da düzenlenecek Uluslararası Çankırı Tuz Festivali kapsamında kente 1 milyona yakın ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Çankırı Belediyesince düzenlenen ve bugün başlayıp 20 Ağustos tarihine kadar sürecek festival kapsamında kentin 17 ayrı noktasında off road gösterileri, trap atışları, tuz mağarasında yöresel yemek yarışması, drift gösterileri, sanat gösterileri yapılacak, konserler verilecek.

Festivaldeki bazı etkinlikler ise Hititler'den beri kullanıldığı bilinen tuz mağarasında yapılacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, geçen yıl tuz festivalinin ilkini düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl festivalde daha fazla misafir ağırlayacaklarını belirten Esen, "Geçen yıl şehrimizde yaklaşık 550 bin ziyaretçiyi misafir etmiştik. Bu yıl festivalde 1 milyona yakın ziyaretçimiz gelecek. Şu anda konaklama anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Şehrimizin bütün otelleri, pansiyonları hepsi dolu. Yoğun bir ilgi var. 17 noktada etkinliklerimiz olacak. Çok yoğun bir şekilde hazırlandık ve büyük bir katılım bekliyoruz." dedi.

- Festivalin maskotu bu yıl da "TUZİ"

Çankırı'da bulunan tuz mağarasının 5 bin yıllık bir işletme olduğunu, buradan yola çıkarak tuz festivali yapmaya karar verdiklerini anlatan Esen, "Tuz festivalimizin de maskotu 'TUZİ'. Yaklaşık 8,5 milyon yıl öncesine ait bulunmuş bir fosil. Bunun orijinali müzemizde mevcut. Geçen yıl biz bunu maskotumuz olarak ilan ettik logosunu oluşturduk, gayet de beğeni aldı. Bu yıl tekrar misafirlerimize bununla beraber davetiyelerini gönderdik. Bürokrasimizden, çevre illerden, Ege'den, Akdeniz'den, doğudan çok büyük katılımla misafirlerimizi ağırlayacağız. Dolu dolu 3 günü yaşayacağız. Bu anlamda geçen yıl yaptığımız festivalden ötürü şu anda tuz mağaramızın ziyaretçi sayısı eski yıllara oranla ona katladı diyebilirim." diye konuştu.

Kentin tanıtımı için de festivalin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Esen, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tanıtılması anlamında şehir dışında yaşayan Çankırılılarımızın şehrimize gelerek o mensubiyetlerini, akrabalarıyla muhabbetini, şehre dönüşlerini sağlayabilecek o aidiyet duygusunu da yaşatacağız inşallah. Bir nebze şehir halkımızın mutlu olması bizi de mutlu edecek. Festivaller, esnafımız için de çok önemli. Onların yüzü de gülecek. Bu yıl ikincisini düzenledik, inşallah 222'ncisi düzenlenir ilerleyen süreçte. Sürdürülebilirliği çok önemli. Bu anlamda da ne kadar beğeni ve katılım olursa devam edeceğini düşünüyoruz. Her yıl önümüzdeki yıl daha ne olur diye düşünüyoruz. İnsanların beğenisini kazanmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah uzun yıllar devam eder bu etkinlik."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber