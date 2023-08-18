ABD Temsilciler Meclisi, FBI Direktörü ve Adalet Bakanı'nı ifadeye çağırdı

Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Süper hızlı trende ilk somut adım atılıyor
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Terör zararlarının karşılanması için başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan Kamu İşveren Heyeti'ne çağrı
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Hasta yakınlarından 'bıçak parası' isteyen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Bakan Kacır açıkladı: Üç coğrafi işaret daha Avrupa yolunda
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Öğretmenlerin mazeret ataması tercihleri açıldı
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastane odasında ölü bulundu
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifi sonrası protesto kararı aldı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde taviz yok, başkanlar dimdik duracak
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
Kandilli'den Marmara Depremi açıklaması: Maalesef yaşayacağız
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
89 kişiye mezar olan sitenin sakinlerine 6 ay sonra elektrik faturası
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıdı
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Memur Sen Başkanı: Doğru düzgün teklifle gelinmeli
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, camide çekilen 'yakışıksız video' ile ilgili inceleme başlattı
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
Kamu-Sen'den açıklama: Adil ve hakkaniyetli bir teklif bekliyoruz
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip, dolandırıcılık yapmaya çalışanları yakalattı
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
Başkent'te '65 yaş üstü' kartlar iptal mi oldu? Belediyeden açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar belli oldu
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Fatma Şahin'den 'işçilere karşı fabrika sahibini savundu' iddialarına cevap
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Özel Kalem Müdürü Seçkin Yılmaz'a itibar suikastını kim yaptı?
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Nisan-haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Ardı ardına zam yapılmıştı, bu kez motorine indirim geliyor!
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Çalışma Bakanı'ndan açıklama: Bugün yeni teklifimizi sunacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

ABD Temsilciler Meclisi, FBI Direktörü ve Adalet Bakanı'nı ifadeye çağırdı

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, FBI Direktörü Christopher Wray ve Adalet Bakanı Merrick Garland'ı, halihazırda yürüyen bir sansür soruşturması kapsamında ifadeye çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 11:59, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 12:01
Yazdır
ABD Temsilciler Meclisi, FBI Direktörü ve Adalet Bakanı'nı ifadeye çağırdı

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinden yapılan açıklamada, Komite Başkanı Jim Jordan'ın, birer mektup göndererek Wray ve Garland'ı ifadeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Jordan'ın FBI, Adalet Bakanlığı, özel şirketler ve diğer üçüncü taraf kuruluşlar arasındaki yazışmaları talep ettiği bildirildi.

Jordan, mektuplarda, Adalet Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya ve teknoloji şirketlerine ne ölçüde sansür yapılması için baskı uyguladığına ya da onlarla çalışılıp çalışılmadığına bakılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Jordan'ın, FBI ve Adalet Bakanlığından "çevrim içi içerik denetleme ve istenmeyen konuşmaların yasaklanması"na ilişkin dokümanları talep ettiği belirtildi.

Komite, ilk olarak 18 Nisan'da FBI ve Adalet Bakanlığına soruşturmaya gönüllü katılmaları talebinde bulunmuş ancak Bakanlık bugüne kadar işbirliğinden büyük ölçüde kaçınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber