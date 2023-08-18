Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kazada, otomobildeki Eyyüp Cindarlı (50) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yaşamını yitirdi.

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