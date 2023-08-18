Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 12:01, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 12:02
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FA 7439 plakalı otomobil, Paşacık köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Eyyüp Cindarlı (50) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yaşamını yitirdi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor parçalarının yola savrulduğu görüldü.