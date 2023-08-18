Depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım işlemi esnasında çöktü. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 12:41, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 16:27
Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 551. Sokak'ta 8 katlı bir bina, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.
Depremlerin ardından boşaltılan binanın yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki binaların boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemi almasıyla iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.
Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.