Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi Paris'te evsiz sayısında patlama yaşanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi en büyük sorunlardan biri olarak kentin sokaklarında yaşayan evsizler gösteriliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyatlar için hazır olmadıkları noktalardan birinin evsizlerin durumu olduğunu söylemişti. Fransa'da 26 Temmuz 2024'te başlayacak Paris Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos'a kadar sürecek.