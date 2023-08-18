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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,24 değer kaybederek günü 7.513,29 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 18:22, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 18:20
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 251,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 148,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,61 ve holding endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,20 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) en düşük faiz oranı kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de konut satışları verilerinin yanı sıra Jackson Hole toplantısının takip edileceğini bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 7.600 ve 7.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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