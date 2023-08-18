15 yıl hizmet + 61 yaş emekliliği nedir? Normal emeklilikle farkı var mıdır?

5434'e tabi memurlar 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.



Soru : Merhaba, 5434 sayılı Kanuna tabi kadın devlet memuruyum, 1/3. Derecede, 4200 ek göstergeliyim. Bakanlık merkezde Mühendis olarak çalışmaktayım.



13.07.2004 yılında 4A tescil başlangıcım var, 6 ay primim ödendi. Sonrasında, 07.09.2006 yılı 4C tescil yani memuriyete başlangıç tarihim. Bugün itibari ile 19 yıl sigortalılık sürem ve 6299 gün primim dolmuş durumda. Bu koşullarda istifa etmem halinde;



1. "15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik" hakkından faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsem koşulları nelerdir ve/veya dışarıdan herhangi bir prim vs. ödemem gerekir mi?

2. İstifa edip isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanarak ödeme yapmak ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamak ile 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından yararlanmak arasında alacağım emekli maaşı açısından (aynı şekilde alacağım emekli ikramiyesi açısından da) önemli bir fark olacak mıdır? Olacaksa ne kadar olur?

3. İstifa ettiğim süreden itibaren emekli maaşımın bağlanacağı yıla kadar geçecek sürede yeşil pasaportumu kullanmaya devam edebilecek miyim?

4. İstifa ettiğim süreden itibaren emekli maaşımın bağlanacağı yıla kadar ssk emeklisi babadan yetim maaşı (tek bekar kız çocuk, anne hayatta değil) alabiliyor muyum? Alabiliyorsam yüzde kaçını alabiliyor ve sağlık sigortasından da faydalanabiliyor muyum?

Detaylar/Değerlendirmeler:



5434 kapsamında 15 yıl + 61 yaş üzerinden emeklilik şartları:



8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlardan bu tarihten sonra memurluğa başlamış kadın memurlar için emeklilik şartları 25 yıl hizmet ve 58 yaşını doldurmaları halinde mümkün olmaktadır.

Ancak, 5434 e göre emeklilik şartları arasında kadın memur, erkek memur ayrımı olmaksızın 61 yaş + 15 yıl hizmet şartını yerine getirilmesi halinde de emekli aylığı bağlanması işlemi bulunmaktadır. Bu husus 5434/39 uncu maddede belirlenmiştir.

25 yıl hizmet 58 yaş ile 15 yıl hizmet 61 yaş emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar fark eder?

5434 e tabi memurların emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının artması memurun hizmeti, görev unvanı derece kademesi, ek göstergesi gibi unsurların yüksek olmasına bağlıdır. Bu nedenle, 15 yıl hizmet süresince intibak derecesinin ilerlemesiyle dolayısıyla ek göstergenin yükselmesi, 25 yıl hizmet süresince intibak derecesinin ilerlemesi ile ek göstergenin yükselmesi farklı olur ve hizmet süresinin artması bu yönden ve de emekli aylık tutarı ve ikramiye tutarı açısından avantaj sağlar. Yani hizmet süresinin artmış olması, intibakının yükselmesi, ek göstergesinin yükselmesi her zaman için aylık ve ikramiye tutarını artırır. Bu hesaplamayı yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Hak sahipliği aylığı konusu:



A- 5434 sayılı Kanun hükümleri gereği kız yetimlerin hak sahipliği aylığı bağlanmasında önemli kriterler;

1- Devlet memuru statüsünde olmayacak,

2- Evli olmayacak.

Bu şartlar sağlandığı sürece hak sahipliği aylığı alabilme imkanları bulunmaktadır.

B- 506 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun işçi statüsünde olanların vefatları halinde kız yetimlere aylık bağlanması şartlarında hiçbir statüde çalışmamak ve kendi çalışmaları nedeniyle aylık veya gelir almamak şartı bulunmaktadır.



Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında yaptığımız kısa bilgilendirmemiz kapsamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyledir:



Soru 1. "15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik" hakkından faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsem koşulları nelerdir ve/veya dışarıdan herhangi bir prim vs. ödemem gerekir mi?



Cevap 1- Verdiğiniz bilgilere göre bugün için 6299 gün SGK primleri ödenmiş hizmetinizin olması, yani 5400 gün (15 yıl) ve daha fazla SGK primleri ödenmiş hizmetiniz olduğu için 61 yaşınızı doldurmanız halinde isteğiniz halinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Bunun için çalıştığınız Kuruma, "61 yaşını doldurmuş olmam 15 yıldan fazla hizmetimin bulunması nedeniyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin ( c ) bendi hükmü uyarınca emekliye sevk edilmem hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim." şeklinde bir emeklilik dilekçesinin verilmesinin yeterli olacağını değerlendirmekteyiz.



Soru 2. İstifa edip isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanarak ödeme yapmak ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamak ile 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından yararlanmak arasında alacağım emekli maaşı açısından (aynı şekilde alacağım emekli ikramiyesi açısından da) önemli bir fark olacak mıdır? Olacaksa ne kadar olur?



Cevap 2- Bu hesaplamayı https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapabilirsiniz. Ancak, isteğe bağlı iştirakçilik süresi olduğunda bu süre emekli ikramiyesinde dikkate alınmaz, ayrıca derece ve kademeyi de yükseltmez. Bu konularda değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edebilirsiniz.



Soru 3. İstifa ettiğim süreden itibaren emekli maaşımın bağlanacağı yıla kadar geçecek sürede yeşil pasaportumu kullanmaya devam edebilecek miyim?



Cevap 3- 5682 sayılı Kanun gereği istifa ettikten sonra da yeşil pasaportunuzu kullanabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Bu konuda yine de ilgili Kuruma başvurmanızı tavsiye edebiliriz.



Soru 4. İstifa ettiğim süreden itibaren emekli maaşımın bağlanacağı yıla kadar ssk emeklisi babadan yetim maaşı (tek bekar kız çocuk, anne hayatta değil) alabiliyor muyum? Alabiliyorsam yüzde kaçını alabiliyor ve sağlık sigortasından da faydalanabiliyor muyum?



Cevap 4- Evli olmamanız ve hiçbir statüde zorunlu olarak çalışmamanız şartıyla tarafınıza kendi aylığınız bağlanacağı tarihe kadar işçi statüsündeki babanızdan yetim maaşı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz. İstifa ettikten sonra bu konudaki talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmanızı tavsiye edebiliriz.