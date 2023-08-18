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Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi

Piyasa katılımcı anketi sonuçların yıl sonu dolar kuru tahmini 29,82 TL'ye, enflasyon beklentisi 59,46 seviyesine yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 15:35, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 16:08
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Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 ihtimalle yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 31,77 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84'ünün beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 35,14'ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,84 ihtimalle yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 34,53 ihtimalle yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 18,85 ihtimalle ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,30'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 39,39'unun beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken, bu anket döneminde 34,58 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

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