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Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 21 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 16:13, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 17:06
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Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başlıyor

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek."

Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

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