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Hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti. Göletten sağ çıkarılan Ecrin Coşkun, helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 16:30, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 17:59
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Hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu

Akbayır Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk, ailelerinden habersiz yüzmek için hayvan sulama göletine gitti.

Dibi bataklık gölete giren 7 çocuktan 3'ünün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Göletten sağ çıkarılan Ecrin Coşkun (9), Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cenazelerine ulaştı.

İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.

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