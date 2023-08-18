Hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si boğuldu

İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cenazelerine ulaştı.

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