CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak

Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavının sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelimizin, kariyer ve liyakat hedeflerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla altı farklı ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen, yirmi ayrı ünvanda Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları bugün ilan edilecek.

Çalışma arkadaşlarımızın heyecanını gönülden paylaşıyor, başarılı olan personelimizi şimdiden tebrik ediyor ve bütün teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.