Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni bir Anayasa yakışır

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sabah gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından 'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Ak Parti Ordu İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Bakan Tunç, "Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalarda, kültürde insanımızı güçlendirmek için tüm politikaları uygulamaya koymanın gayreti içerisinde olacağız. Ailemizi güçlendireceğiz, çocuklarımızı korumak ve kadına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz, gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarmak için çalışmalara devam edeceğiz, bunu 21 yıldan bu yana getirdiğimiz noktadan daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Huzurlu bir Türkiye için asla taviz vermeyeceğiz"

Ülkede son 22 yılda yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Tunç, geçmişi hatırlatarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini kaydetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturacağız. Terörden arınmış, FETÖ'den, PKK'dan DHKPC'den arınmış, çocuk ve gençlerimizin korunduğu huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, bundan asla taviz vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Muhalefet başörtüsü için tarım yamalak kanun teklifi verdi"

"Muhalefetin durumunu ve içlerindeki kavgayı görüyoruz. Eğer hem dış politikada hem diğer alanlarda muhalefetin söylediklerini yapsaydık, Meclis'te onların itiraz ettikleri kanunlardan geri dursaydık bu başarıyı sağlayamazdık" diyen Bakan Tunç, şunları söyledi:

"En son Meclis kapanmadan önce 2 anayasa değişikliği maddesi; birisi başörtüsüne anayasal güvence ki başörtüsünün serbestliği de 2008 yılından bu yana serbest. Üniversitelerimizde memurlarımız, kamu görevlilerimiz artık özgürce giyinebiliyorken, bir kanun düzenlemesi ile ortaya çıkan muhalefet lideri çıktı, o da yarım yamalak kanun teklifi. Birilerine serbest bırakırken, diğerlerine yasak uygulayan kanun teklifi ile ortaya çıktığında bu kanun teklifinin yeni bir yasak getirdiğini, o zaman anayasa değişikliği yapmamız gerektiğini söyledik, 'başörtüsüne anayasal güvenceyi getirelim' dedik. Cumhurbaşkanımız bunun da yetmeyeceğini söyledi ve ailenin korunması maddesinde 'evlilik birliği yalnızca kadın ile erkekten oluşur, evlenmesi ile kurulur' cümlesini anayasa değişikliği önerisi olarak getirdik, komisyonda da karşı çıkıldı, Genel Kurul'da nitelikli çoğunluk gerektiği için gündeme getiremedik, bu döneme kaldı. İnşallah 28'nci Dönem Parlamentosu'nda yeni oluşan Meclisimiz bu 2 değişikliği gündeme alarak, başörtüsüne anayasal güvenceyi sağlayacağız ve ailenin korunması noktasında da hassasız, aileyi sapkın akımlardan koruyacak bir düzenlemeyi gerek Anayasamızda gerekse diğer kanunlarımızda eksikleri inşallah hep beraber ortadan kaldıracağız."

"Türkiye Yüzyılı'na yeni bir Anayasa yakışır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir Anayasa metni çıkartacaklarını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'na yeni yeni bir Anayasa yakışır, bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. TBMM'de tüm siyasi partilerin bu konuda sorumlu olması lazım. Elbette bizim Anayasa hazırlığı sürecimiz devam ediyor. Milletimizin huzuruna bir Anayasa metni çıkartacağız ve ondan sonra da inşallah Meclisimiz takdirine sunacağız ve Cumhur İttifakı ile birlikte, diğer partilerin de destekleri ile inşallah uzlaşma zemini olursa bundan çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"Anayasamızı darbecilerin yapmış olması bile tek başına değişmesinin gerektirdiği bir zorunluluktur"

Mevcut Anayasa'da yapılan değişiklikleri rağmen bunun bir darbe Anayasası olduğuna değinen Bakan Tunç, şunları söyledi: "82 Anayasası'nı darbeciler yaptı. Darbecilerin tayin ettiği bir meclis, seçilmiş değil onlar imzaladı, tayin ettikleri anayasa hukukçuları yazdılar ve onları da beğenmeyip değiştirerek oynadılar. Anayasamızı darbecilerin yapmış olması bile tek başına değişmesinin gerektirdiği bir zorunluluktur, bunu inşallah yeni dönemde başarmak zorundayız. Bunu 28'inci dönemin parlamentosunda yer alan parti ve milletvekillerimizin millete olan borcudur, inşallah bu bordu ödemek için de Cumhur İttifakı olarak biz öncülük edeceğiz inşallah."

Bakan Tunç, Ordu ve ilçelerine yapılacak olan yatırımlardan da bahsetti.