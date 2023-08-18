Örümcek adam gibi oto faresi! Sunroof'tan girip çaldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dolaşan hırsız, gözüne kestirdiği park halindeki otomobilin cam tavanı olduğunu gördü. Otomobile tırmanan şüpheli, cam tavanı açmak için kuvvet uyguladı. Bir süre sonra camı açmaya başaran hırsız tavandan girdiği otomobilden birçok malzemeyi alarak kayıplara karıştı.

Pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Araç sahibi hırsızlıktan dolayı giden özel eşyalarının yanısıra cam tavanındaki hasarın da tazmin edilmesini istedi