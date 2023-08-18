Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı
Kars'ta ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 20:07, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 20:17
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen organizatör A.Y. (37) ile sınavda kopya düzenekleriyle yakalanan A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.