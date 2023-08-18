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Galatasaray, Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiraladı

Galatasaray, 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2023 22:54, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2023 22:55
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Galatasaray, Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicol Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" denildi.

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