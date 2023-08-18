Bakan Bayraktar: Hedefimiz her haneye doğal gazı ulaştırmak

Van'daki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Örgütleri Buluşması" programına katılan Bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar alanında Van'ın ihtiyaçlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapmanın hedefinde olduklarını belirten Bayraktar, her toplantıda, her platformda Van ile ilgili hedefleri paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğine katılan Bayraktar, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayraktar, gençlerle sohbet etti, Türkiye'nin enerji politikaları ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bayraktar, son olarak Uygulama Oteli'ndeki "Basın Buluşması" programında yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin 21 yılda enerjide büyük değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin ilk 80 yılında elektrikte 30 bin megavat kurulu güce sahipken son 20 yılda bunun üzerine 75 megavat ilave güç koyarak 105 bin megavat kurulu güce ulaştı. 20 yılda enerjide yapılan dönüşüm çok önemli. Elektrik özelinde yaklaşık yatırım tutarımız 100 milyar dolar. Yani her yıl 5 milyar dolar enerji sektörüne yatırım yapılmış oldu. Bunun yanında 2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün Türkiye'nin 81 şehrinde doğal gaz var. Türkiye'nin her hanesine doğal gazın ulaşması hedefi koyduk. Coğrafyanın zorluklarına rağmen bu hedefin üstesinden gelmek, bu hedefe erişmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Ülkenin geçmişine değil, geleceğine odaklandıklarını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin hem sanayisinde hem meskenlerde hem konutlarda hem de ticarethanelerinde kullanılan doğal gazın neredeyse tamamını ithal ettiğine dikkati çekti.

"Bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar büyük bir tüketimde, ekonomisi büyüyen bir ülkede artan doğal gaz talebini ithal kaynaklarla karşılamak başlı başına zor bir iş." diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Geçen sene doğal gaz ithalatına ödediğimiz rakam nerdeyse 38-40 milyar dolar. Yani her yıl böyle bir dövizi dışarıya ödeyerek maalesef ekonomimizin temel kırılganlığını aşma şansımız yok. Bunun için 'milli enerji ve maden politikası' adını verdiğimiz, kendi gemilerimizle, filomuzla, mühendislerimizle Akdeniz ve Karadeniz'de kendi kıta sahanlığımızda petrol ve doğal gaz arama çalışmaları en önemli stratejilerimizden, en önemli vizyon projelerimizden bir tanesidir. Bunun ilk neticelerini çok şükür aldık."

Petrolde de dışa bağımlılığın devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"2016'da 36 bin varil petrol üreten Türkiye Petrolleri, bugün 75 bin varil petrol üretiyor ama yetmez. Türkiye'nin bin varillik ihtiyacı için daha çok keşif yapmamız, üretime erişmemiz lazım. Gabar'da 100 bin varil günlük üretimi hedefleyen bir keşif yaptık. Bugün 18 bin varil üretiyoruz. İnşallah 2024'ün sonunda 100 bin varile çıkaracağız. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi topraklarında çıkardığı petrol 200 bin varili bulacak. Ama daha çok Gabarlara ihtiyacımız var. Kato'da devam eden, Hakkari'de başlayacak bir sondajımız var. Bugün çok anlamlı olduğunu düşündüğüm Van'da önümüzdeki ay başlayacağımız sondaj faaliyeti bir müjdeyle neticelenirse bundan büyük bir mutluluk duyarız."