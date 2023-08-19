19 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Harikalar Diyarı'nda düzenlenecek "Kayseri Basını ile Toplantı" programına, Kocasinan Belediyesi Agrega Üretim Tesisi Açılış Töreni ile TOKİ 572 Konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Kayseri/09.30/11.00/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Koordinasyon Toplantısı'nda yer alacak, basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti Teşkilatı ve STK'lerle buluşacak, esnafa ve Mera Islahı İşletmesi'ne ziyarette bulunacak, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarıyla Buluşma Programı'na katılacak.

(Iğdır/09.30-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Test Sürüşü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Boztepe Seyir Terası'ndaki Sümela Kültür Yolu Festivali Basın Toplantısı'na, Kızlar Manastırı'ndaki Letonya Büyükelçiliği Fotoğraf Sergisi'ne, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu"na, Uzun Sokak'taki kortej yürüyüşüne, Ganita Parkı'ndaki "Kutsal Damlalar Enstalasyonu"na ve gastronomi etkinliklerine katılacak, Ayasofya Camisi'ndeki Ebru Sanatı Dijital Deneyim Odası'nı ziyaret edecek, Erzurum Müzesi Açılışı'nda, Tebriz Kapı Sosyal Tesisleri'ndeki Aşık Ruhani ve Aşık Hüseyin Summanioğlu'nun Sunumu programında, Çifte Minareli Medrese'deki Oltu Taşı Sergisi ile Muhammed Mağ'ın "Hiç" Sergisi'nde yer alacak, Kale Önü'ndeki gastronomi alanı, Aşıklar Sahne etkinliği ile Kerem Aslı'nın Buluşma Noktası etkinliğine iştirak edecek, Yakutiye Medresesi'ndeki Türk Süsleme Sanatları Sergisi'ne ve Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi'ndeki Çocuk Etkinlik Alanı'na ziyarette bulunacak.

(Trabzon/10.00-14.30/Erzurum/16.00-18.30)

SPOR

1- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da başlayacak, milli sporculardan Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş finalinde mücadele edecek.

(Budapeşte/09.50)

2- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/19.15/Mersin/İstanbul/21.45)

3- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK-Erzurumspor FK, Ümraniyespor-Göztepe ve Adanaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçları oynanacak.

(Muğla/17.00/İstanbul/19.15/Adana/21.45)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Spielberg/11.50/16.00)