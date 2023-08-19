Bariyere çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü

Bu arada kaza yapan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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