Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki eşi S.A.Ç. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net