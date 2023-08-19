Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 07:27, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 07:17
Alaşehir'den Salihli yönüne giden A.D'nin (61) kullandığı 45 UA 5459 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Serkan Çetin (29) idaresindeki 16 ABD 174 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki eşi S.A.Ç. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) ise yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü A.D'yi gözaltına aldı.