MİT, PKK/YPJ Sorumlusunu Suriye/Haseke'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPJ sorumlularından Vejin Jiyan Kod Hicran İCUZ'u Suriye/Haseke'de etkisiz hale getirdi.



MİT, Vejin Jiyan Kod Hicran İCUZ'u güvenlik güçlerimize yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Terörün her türüne ve Türkiye'ye yönelen her türlü tehdide karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

MİT, Saha Ajanlarına Operasyonu Başlatma Talimatı Verdi



MİT'in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etmekteydi.

MİT, kaynakları marifetiyle Suriye/Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaştığı H.İCUZ'un etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

MİT, örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan H.İCUZ'un faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu.

MİT, aldığı anlık istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Haseke'de H.İCUZ'u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.



Vejin Jiyan Kod Hicran İCUZ kimdir?



2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan H.İCUZ, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye'de faaliyetlerini sürdüren H.İCUZ örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Suriye'deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan H.İCUZ, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü.

Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan H.İCUZ da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu.

H.İCUZ silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral/motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen H.İCUZ'un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, bahse konu örgüt mensubunun kaza sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Güvenlik kaynakları H.İCUZ hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin H.İCUZ'un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtiyor.

