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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama törenine de katılması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 09:52, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 09:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile başkent Budapeşte'de bir araya gelecek.

İki ülke arasında stratejik ortak seviyesine yükseltilen ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler liderlerin ana gündem maddesi olacak.

Ticari ve kültürel ilişkiler görüşülecek

Erdoğan-Orban görüşmesinde, ikili ilişkilere mercek tutulacak. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği konuları da masada.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde atılacak adımlar konuşulacak.

Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak

Bölgesel meseleler de iki liderin gündeminde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye-Macaristan ortak çıkarlarına etkileri değerlendirilecek.

Karadeniz'de gerginliğin artmaması için izlenecek yol haritası belirlenecek.

NATO'nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de kapsamlı olarak ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama programına da katılması bekleniyor.

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