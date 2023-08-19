Yargıtay'dan apartman yöneticilerine kötü haber

Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Erdoğan: Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım
Erdoğan: Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
2023-ALES/2, pazar günü yapılacak
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Nakliyedeki bir birim artış rafta 3'e katlıyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Milyonlarca memura 6 yeni sosyal haklar geliyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan apartman yöneticilerine kötü haber

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mağdur olduğunu düşünen kapıcıların, kat maliklerine olduğu gibi yönetici hakkında da dava açabileceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, apartman yöneticisinin işveren temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 10:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 10:09
Yazdır
Yargıtay'dan apartman yöneticilerine kötü haber

Tam 7 senedir kapıcı olarak çalıştığı siteden kovulan kapıcı M.S., İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı kapıcı, sigortasız çalıştırıldığını, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı apartman yöneticisi M.S.U. da davacının işten ayrıldığını, davacıya bir kısım tazminat ödenmesi konusunda anlaşıldığını ve bir miktar ödeme yapıldığını dile getirdi. Bir süre sonra Site Yönetiminin duyulan ihtiyaç üzerine tekrar işçi alımı yapmak için iş başvurularını kabul etmeye başladığını, bu durumu haber alan davacının yeniden iş başvurusunda bulunacağını söyleyerek araması üzerine işyerine davet edildiğini ancak davacının SGK'ya şikayette bulunduğunu ve işyerinde sigortasız çalışıyor gibi tutanak tutturduğunu öne sürdü. Bu nedenle tazminatın geri kalanın ödenmediğini, fazla çalışmasının bulunmadığını, diğer alacak taleplerinin haksız olduğunu beyanla davanın reddini istedi.

Mahkeme, kapıcıların apartman yöneticisine karşı da dava açılabileceği ancak bu halde hükmün yönetici hakkında değil kat malikleri hakkında kurulması gerektiğine dikkat çekti. Davacının talep konusu işçilik alacaklarının ödendiğini ispata yönelik davalı işverence herhangi bir delil sunulmadığı, feshe ilişkin ispat yükü üzerinde olan davalının feshin geçerli yahut haklı bir sebebe dayandığını ispat edemediği gerekçe gösterilerek davanın kısmen kabulüne karar verildi. Kararı davalı site yönetimi kararı istinafa götürdü. Böjlge Adliye Mahkemesi, mahkemenin mevcut şekilde karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğundan bahisle İş Mahkemesi kararını ortadan kaldırdı.

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yöneticinin, iş kanunları ve Yönetmelik'in uygulanması yönüyle işveren temsilcisi olduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında; iş hukuku anlamında ortaya çıkabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda yöneticinin işvereni temsil edeceği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Bu itibarla, kapıcının işveren hakkında açabileceği davanın kat maliki ya da maliklerine karşı açılması gerekmekte ise de Yönetmelik'ten doğan bu temsil yetkisine göre davanın doğrudan yönetici hasım gösterilerek açılması da mümkündür. Ancak bu halde dahi hükmün doğrudan yönetici hakkında kurulması doğru değildir. Mahkemece kat maliki ya da malikleri adına yönetici hakkında karar verilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacının, işçilik alacaklarına ilişkin dava şartı arabuluculuk başvurusunda kat maliki M. S. 'nu taraf gösterdiği, arabuluculuk görüşmelerinin davacı ile kat maliki M. S. arasında yapıldığı ancak davacının konut kapıcısı olarak çalıştığını ileri sürdüğü taşınmazın tek malikinin M. S. olmadığı ortadadır. 33 bağımsız bölümden oluşan söz konusu taşınmazın 15 bağımsız bölümünün M. S. 'na ait olduğu, davacı ile kat maliki M. S. arasında yapılan arabuluculuk görüşmelerinin anlaşamama ile sonuçlanması üzerine site yönetimi aleyhine husumet yöneltilerek dava açıldığı, kat maliki M. S. tarafından davalı yönetim adına davaya cevap dilekçesi verilmiş ise de karar defterine göre davacının çalıştığı taşınmazın yöneticisinin dava dışı M. S.U. olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 634 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin (a) bendi dikkate alındığında dava konusu alacaklardan kat maliklerinin eşit olarak sorumlu olması gerektiği sabittir. Ancak 634 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinde kat malikinin; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlar şeklinde tanımlandığı ve kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bağımsız bölümlerden her birinin ayrı ayrı el birliği ve paylı mülkiyete konu olabileceği düşünüldüğünde eşit sorumluluğun her bir bağımsız bölüm yönünden bulunduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır. Açıklanan sebeplerle; temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber