İzmir'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü
Fatih Erol idaresindeki 35 HAC 61 plakalı otomobil, Ödemiş ilçesinden Tire yönüne giderken Yeğenli Mahallesi girişinde şarampole yuvarlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 11:58, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 13:11
Ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Erol ile Niyazi Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Erol ve Özsoy'un Ödemiş hayvan pazarından aldıkları keçilerle ilçeye dönerken kaza yaptıkları öne sürüldü. Otomobilin bagajındaki 2 keçinin kazada yara almadığı belirtildi.