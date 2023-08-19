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Bu köyün ismiyle başı dertte: Deliler köyü

Ankara'da bulunan Deliler köyünün sakinleri, köyün isminin değişmesini istiyor. Köy sakinlerinden Hidayet Mermer, "Nerelisin sen dediklerinde 'Deliler' dediğimde 'Deli misiniz siz?' diyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 12:18, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 12:21
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Bu köyün ismiyle başı dertte: Deliler köyü

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Deliler köyünde isim tartışması yaşanıyor. Köylerinin isminden rahatsız olan bir grup köylü ismin değişmesini isterken, bir grup ise köyün isminin değişmemesi gerektiğini savunuyor. İHA'ya konuşan köy sakinlerinden Şükrü Kırıköz, "Ben doğdum doğalı köyün adı Deliler olarak geçiyor. Ama eskiden Delil olarak geçiyormuş, şahitlik anlamında yani, şimdi Deliler olarak geçiyor. Köyün isminden yeni yetişen nesil rahatsız oluyor. Biz şimdiye kadar rahatsız olmadık ama şimdiden sonra rahatsız olan varsa da bilmiyorum. Köyün isminin değişmesini isteriz tabii, gençler için isteriz. Köyün adını gördüklerinde hep gülüyorlar, 'Deli mi var?' diye soruyorlar. Biz de 'Yok ismi' diyoruz, öylece geçiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Köyünden ve köyünün isminden memnun olduğunu ifade eden Özgür Tiryaki, "Osmanlı'da savaşta en önde gidenlere deliler denirdi. Bizim köyümüzün ismi de oradan geliyor. Köyümüzün isminin değişmesini istemiyorum. Daha önce Yeşilöz diye değiştirildi ama biz kabul etmedik. Bazen espri yapıyorlar köyün ismi hakkında. Tarihini bilen zaten biliyor, bilmeyene de tarihini anlattığında ikna oluyor" diye konuştu.

Köyün isminden rahatsız olduğunu söyleyen Hidayet Mermer ise, "Çocukluğumdan beri köyümüzün ismi Deliler. Ben askere gittiğimde 'Nerelisin sen?' dediklerinde, 'Deliler' dediğimde 'Deli misiniz siz?' diyorlardı. O yüzden köyümüzün ismini değiştirmek istiyoruz" dedi.

Köyün yaşlılarından Fatma Şeker, köyün isminden memnun olduğunun altını çizerek, "Annem, babam, babaannem, dedem bu köyde yaşamış, bu köyde durmuş. Onlar memnun olmuş da ben niye memnun olmayayım? Onlar seviyorsa ben de seviyorum köyümü ve köyümün adını. Deliler Tepesi var. 7 köy varmış burada, 7 köyden birisi çıkar tepeye bağırırmış. Bu Deliler ismi oradan kalmış" ifadelerini kullandı.

Köyün en küçük sakinleri Yusuf Laçinok ile Yasin Laçinok da köyün isminin değişmesini isteyerek, "Köyün isminden memnun değiliz, çünkü dalga geçiyorlar. Siz delisiniz diyorlar" dedi.

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