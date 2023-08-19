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Van'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü

Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 13:20, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 13:34
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Van'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri, kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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