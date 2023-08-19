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Edirne'de camide namaz kılan kişinin cep telefonu çalındı

Lari Camisi Müezzini Selahattin Razlık:- "Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar. Son zamanlarda birkaç camide daha hırsızlık olayı yaşandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 15:44, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 15:45
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Edirne'de camide namaz kılan kişinin cep telefonu çalındı

Edirne'de bir kişinin camide namaz kıldığı sırada cep telefonu çalındı.

Sabuni Mahallesi'ndeki Lari Camisi'ne cuma namazı için gelen Abbas Ulgen, telefonu seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı.

Namazı tamamladıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Ulgen, camideki vatandaşlarla birlikte telefonunu aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceledi.

Ulgen'in cemaatle birlikte cep telefonunu aradığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Caminin müezzini Selahattin Razlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi.

Zaman zaman camilerde hırsızlık olayının yaşandığını belirten Razlık, "Camiye namaz kılmaya gelen ağabeyimiz telefonunu kapatıp yan tarafına koymuş. Selam verdikten sonra tam çıkarken telefonunun yok olduğunu görüyor. Polis ekipleri kameraları inceledi, çalışma yaptı. Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar. Son zamanlarda birkaç camide daha hırsızlık olayı yaşandı." diye konuştu.

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