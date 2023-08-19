Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uçak, helikopter ve yerden müdahaleyle yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Karartı, şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 3 su tankı ve 300 personelle müdahale ediyor.

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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