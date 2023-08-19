'Yeni Erzurum Müzesi, mimari alanda ödüle layık görülmüştür'

'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
MEB'in mazeret tayininde 'il/ilçe emri' çıkmazı
MEB'in mazeret tayininde 'il/ilçe emri' çıkmazı
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Mehmet Şimşek istifa etti iddiası asılsız çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yeni Erzurum Müzesi, mimari alanda ödüle layık görülmüştür'

Yeni Erzurum Müzemiz, merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'kültürel binalar' branşının 'müze binaları' dalında 2023 yılı iç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görülmüştür"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 17:46, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 17:49
Yazdır
'Yeni Erzurum Müzesi, mimari alanda ödüle layık görülmüştür'

Bakan Ersoy, Erzurum Müzesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Beyoğlu'nda başlattıkları ve Türkiye'nin her bir bölgesinde farklı şehirlerde yapılacağının sözünü verdikleri Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum ayağı olan Palandöken Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını söyledi.

Adım adım sözlerini gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, "Bu yıl itibarıyla festivallerimizi, yedi bölgemizdeki 11 farklı ilimizde gerçekleştirir duruma getirdik. 5 Ağustos'ta Kapadokya ile başladık. 9 günde 30'dan fazla noktada düzenlenen 300'den fazla etkinliğe bir milyondan fazla ziyaretçi katıldı. Bugün ise Erzurum Palandöken ve Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivallerimizi başlatıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün süreceğini belirterek, festivalin 37 ayrı noktada 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceğini dile getirdi.

- "Erzurumluların kültürel ve sanatsal etkinlikleri izlemesine imkan sunacak"

Sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere uzanan 400'den fazla etkinliğin bu süre içinde gerçekleştirileceğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu festival Dadaş diyarının tarihini, kültürünü ve sanatını korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın bir aracı olacağı gibi Erzurumlu kardeşlerimin farklı kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleme ve deneyimlemesine de imkan sunacak. Hem yerel ve milli hem de uluslararası kültür ve sanat etkinliklerine aynı organizasyon çatısı altında ve bu kadar zengin bir içerikle ulaşabilme, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için çok da önemli bir fırsat doğurur."

Erzurumluları ve çevre illere yaşayanları Palandöken Kültür Yolu Festivaline davet eden Ersoy, festivalin kültür, sanat ve turizm noktasında diğer illerde olduğu gibi Erzurum'a da çok ciddi kazanç ve fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Ersoy, festivale yüksek katılım beklediğini ifade ederek, "Tabii Erzurum'a ve Türkiye markası olan Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil etmiş olmanın yanında yine bu vesileyle çok özel bir eserin açılışını yapmak da bugün burada bizlere nasip oldu. Milli Mücadelenin, İstikbale yürüyüşümüzün temellerinin atıldığı Erzurum'un kültür ve tarihi artık yeni Erzurum Müzesi'nin zarif, modern ve teknolojik çatısı altında korunacak ve sergilenecek." dedi.

- "Müzeyi sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik"

Kuruluş çalışmaları 1944'te başlayan Erzurum Müzesi'nin Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Erzurum Müzesi kendi özgün binasına 1968'te kavuşmuştur. Takdir edersiniz ki yerleşim tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanan bu kadim toprakların medeniyet ve kültür zenginliğini söz konusu binanın barındırması ve sergilemesi mümkün değildi. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip yeni Erzurum Müzemiz ise inşallah bu muazzam mirası onun sahibi olan Erzurum'a ve Erzurumlulara yakışır şekilde muhafaza edecek, sergileyecek ve gelecek nesillere ulaştıracaktır. Müzemizin sergi alanı büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekaredir. Eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edilmiştir. Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın, ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik. Müzemizde hassas soğutma, toz toplama merkezleri bulunmakta olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanabilmektedir. Gezdiğinizde göreceksiniz ki sergi salonları, eser depolama bölümleri, geçici sergi alanları, eğitim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar ve kafeterya bölümleriyle bu eserimizi de sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde söz değil hizmet üretmenin, millete hizmetkar olma anlayışıyla çalışmanın, en iyisini yapma çabası içinde olmanın başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı.

- "İç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görüldü"

Erzurum Müzesi'nin uluslararası alanda ödüle layık görüldüğünden bahseden Ersoy, "Yeni Erzurum Müzemiz, merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'kültürel binalar' branşının 'müze binaları' dalında 2023 yılı iç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görülmüştür. Böylece müzelerimizin aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha Erzurum Müzemiz de dahil etmiş olduk. Bu gurur sizlerin, aziz milletimizindir. Yeni Erzurum Müzemiz ve ödülünüz hayırlı olsun. Yeni Erzurum Müzesi Projesi'nin hayata geçmesinde emeği olan kişi, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivalimiz gibi müzemizin de Erzurum'un tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına hakkıyla hizmet etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy kurdele keserek açılışını yaptığı Erzurum Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber