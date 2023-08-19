Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 18:18, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 18:20
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."