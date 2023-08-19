Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vartana Küme Evleri'nde F.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen damadı arasında tartışma çıktı.

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