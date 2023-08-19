Kilis'te 92 yaşındaki kadın arazide ölü bulundu
Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 20:29, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 20:56
Merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hatice Kılıçkesmez'in boş arazide yerde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kılıçkesmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cesedi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.