İstanbul'da gözaltına alınan 3 rapçi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen D.T, "BIG" rumuzlu S.I. ve "CAC" rumuzlu Ş.T. gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atma"yı içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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