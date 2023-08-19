Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YÖK Başkanı'ndan YKS açıklaması: Kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8
YÖK Başkanı'ndan YKS açıklaması: Kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 21:23, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 21:32
Yazdır
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında C.E. idaresindeki 66 AE 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden C.E. kaza yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber