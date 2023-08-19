Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 21:23, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 21:32
A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında C.E. idaresindeki 66 AE 788 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden C.E. kaza yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.