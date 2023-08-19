Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a gidecek

Son dönemde küresel ve bölgesel konularda diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı temaslarına başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile başkent Budapeşte'de bir araya gelecek.

İki ülke arasında stratejik ortak seviyesine yükseltilen ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler liderlerin ana gündem maddesi olacak.

Ticari ve kültürel ilişkiler görüşülecek

Erdoğan-Orban görüşmesinde, ikili ilişkilere mercek tutulacak. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği konuları da masada.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde atılacak adımlar konuşulacak.

Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak

Bölgesel meseleler de iki liderin gündeminde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye-Macaristan ortak çıkarlarına etkileri değerlendirilecek.

Karadeniz'de gerginliğin artmaması için izlenecek yol haritası belirlenecek.

NATO'nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de kapsamlı olarak ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama programına da katılması bekleniyor.

G-20 Zirvesi'ne katılacak

Macaristan'dan dönecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Yoğun temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

ABD'ye kritik ziyaret

17-21 Eylül tarihlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da olacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan, burada Türkiye'yi temsil edecek.

Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek.