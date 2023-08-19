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YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8

"34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir"- "Toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 22:17, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 22:29
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YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranının, yüzde 99,8 olduğunu bildirdi.

Özvar yaptığı açıklamada, 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 arasında üniversite adaylarının yaptığı tercihlerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını belirterek, "Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvuru yapmışken, bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yapmıştır." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin, adayların üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımalarıyla kendini hissettirdiğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ilk defa bu sene, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerimiz için yaşadığı ildeki üniversitelerin mevcut kontenjanlarına ek yüzde 25 oranında kontenjan tanımladık. Benzer şekilde, depremzede öğrencilerimiz için vakıf üniversitelerinin programlarında da birer kontenjan ayrılmasını kararlaştırdık. Böylece depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık."

Herkes için yükseköğretim ilkesiyle yola çıkarak, yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğini temel politikaları haline getirdiklerini vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımıza yönelik, devlet yükseköğretim kurumlarımızda, yaklaşık 21 bin ek kontenjan ayırdık. Bu kontenjanlar, kadınların eğitim ve kariyer olanaklarına erişimlerini artırırken, toplumsal katılımlarını güçlendirmeye de katkılar sunacaktır. Şehit ve gazi yakınlarımız için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayırdık. Böylece yükseköğretime erişimde dezavantajlı durumda bulunan adayların açılan ek kontenjanlara başvuru imkanını sağlamış olduk."

Özvar, ayrıca çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde yeni programlar açmaya devam ettiklerini, başta siber güvenlik olmak üzere, birçok alanda açılan bu programların, öğrencilere daha geniş bir yelpazede eğitim ve kariyer fırsatları sunmayı amaçladığını dile getirerek, "Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir"

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjanın 2022'de 867 bin 224 iken 2023'de 923 bin 411 olduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır. Yükseköğretim kurumlarımıza artan talebi görmekten memnuniyet duymaktayız. 2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise (8 bin 828'i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılan kontenjanlar olmak üzere) toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kontenjanlar belirlenirken yapılan rasyonel planlama ve talebe yönelik yapılan analizlerin bir ürünüdür."

YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarına göre, yeni dönemde üniversiteye adım atacak tüm adayları tebrik ederek, başta gençler olmak üzere, her yaştan adaylara sonuçların hayırlı olması dileklerini iletti.

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