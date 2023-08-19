Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmet veren diyaliz ünitesine ilişkin paylaşım

YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8
YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Hisse yüzde 1093 yükseldi: 12 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
TİHEK'ten 'özel halk otobüslerden ücretsiz faydalananların kartı iptal edildi' iddiasına inceleme
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler Salı gününde
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
Bendevi Palandöken: Gramaj hileleri ile gizli zam yapılıyor
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
'Sosyal hak yok, zam teklifi beklentilerin altında'
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Emniyet Müdürlerine 'kaçak' talimatı: Orkinosları yakalayın
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Evini Airbnb'den kiralayana kötü haber: Vergi cezası geliyor
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
Okul servis ücreti taksiyi geçti! Korsan servisler devrede
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
PKK'daki 'atamaları' bu ülkeler yapıyor
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Muhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Isparta Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Ambulansın önünü kesti, hastaya bakmak istedi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ertelendi
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Akıllara durgunluk veren 'şase numarası' dolandırıcılığı
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
Ekonomistlere göre MB'nin faiz kararı ne olur?
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
KKTC ile BM arasında 'yol yapımı' gerginliği
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
CTE personelinin görevde yükselme sınav sonuçları açıklanacak
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Memur-Sen araştırdı: Genç memurların beklentileri neler?
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmet veren diyaliz ünitesine ilişkin paylaşım

-"Kepez Devlet Hastanesi'nde Nisan 2023'te açılan Diyaliz Ünitesi rutinde 36 hastanın tedavisini sürdürme kapasitesine sahip. Tedavi, ev konforuna sahip tek kişilik odalarda sunuluyor. Hastaların evden üniteye ve üniteden eve nakilleri, hastanenin servis araçları veya gerekli durumlarda hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 22:44, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 22:45
Yazdır
Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmet veren diyaliz ünitesine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinden hizmet alanların memnuniyetlerini dile getirdiği video paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, "Kepez Devlet Hastanesi'nde Nisan 2023'te açılan Diyaliz Ünitesi rutinde 36 hastanın tedavisini sürdürme kapasitesine sahip. Tedavi, ev konforuna sahip tek kişilik odalarda sunuluyor. Hastaların evden üniteye ve üniteden eve nakilleri, hastanenin servis araçları veya gerekli durumlarda hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, bir hasta yakını, diyaliz ünitesinde tek kişilik odalarda tedavi sunulduğunu belirterek, "Memnunuz, odalar temiz. Buradan alıyorlar ambulansla evimize götürüyorlar, evimizden getiriyorlar. Buraya yatırıyorlar, burada da ilgileniyorlar. Çok iyiyiz. Hocalarımız da, hemşirelerimiz de hepsi güler yüzlü, tatlı dilli." ifadelerini kullandı.

Videoda, tedavi gören hastalardan biri duygularını "Herkesten memnunum. Hiç rahatsız değilim. Burada rahatım. Doktorlara çok çok teşekkür ederim, bakıyorlar bana. Çok şükür. " sözleriyle dile getirdi.

Yatarak tedavi gören bir başka hasta evindeymiş gibi rahat hissettiğini vurgulayarak, "İyi davranıyorlar. Tek oda da olmak daha iyi, yani böyle rahat evden gelip alıyorlar. Doktorlarım çok iyi. Tahlillerime bakıyorlar, yönlendiriyorlar. Şu anda çok memnunuz." dedi.

Sorumlu hekim Uzman Dr. Hakan Ulu ise hemodiyaliz ünitesinin 18 Nisan 2023'te tescil alınıp, hasta bakım ve faaliyetlerine başladığını anımsatarak, "Kapasitemiz biri yedek olmak üzere 10 yataklıdır. Ünitemiz diğer hemodiyaliz merkezlerinde olduğu gibi; su arıtma odası, hemodiyaliz alanı, giyinme odası, tartı alanı gibi bölümlerden oluşmakta." bilgisini verdi.

Ulu, şöyle devam etti:

"Bizim bir farklı özelliğimiz, diyaliz ünitemizde 'Bak' sistemini uyguluyor olmamız. Bak sistemini açarsak; cam bölmelerle ayrılmış her hasta için ayrı odalar olarak nitelendirebiliriz. Her hastanın ayrı bölmelerde diyalize girmesinin hastalar açısından konforunu artırıcı etkisi bulunmaktadır. Hastalarımız diyalize alındıktan sonra bu sakin odanın verdiği rahatlıkla isterlerse uyuyarak isterlerse televizyonlarını rahat bir şekilde izleyerek hemodiyaliz tedavilerini tamamlamaktadırlar. Ayrıca dileyen hastamıza kütüphanemizden verdiğimiz kitapları okuyarak da diyaliz hizmetini almalarını sağlamaktayız. Bak sisteminde hastalarımızı yakın gözetim altında tutuyoruz."

Özellikle yatağa bağımlı hastalarda gerekli görülmesi durumunda tüm diyaliz seansı boyunca hastanın ana ekranlardan ve yine fiziki olarak yakından takip edildiğini belirten Ulu, "Aralıklı tansiyon ölçümleri, pulse oksimetre ile oksijenasyon ölçümünü sürekli olarak diyaliz seansı boyunca yaparak hastalarımızı yakın gözlem altında tutmaktayız." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber