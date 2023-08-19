Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Müfit B. ile eşi Nuriye B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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