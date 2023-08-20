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3600 ek göstergede tarih belli oluyor! İşte düzenlemenin detayları

Birinci derece kademeye çıkan memurları yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede tarih netleşiyor. Emekli ikramiyesi ve maaşı etkileyecek düzenlemenin en erken 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 08:03, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 08:08
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3600 ek göstergede tarih belli oluyor! İşte düzenlemenin detayları

Bir yandan memur maaş zammını belirleme süreci devam ederken diğer yandan da birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge sağlayacak düzenlemenin çalışmaları sürüyor.

Memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdurmaları halinde emekli maaşlarına en az 4.500, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıması olacak.

Yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren 3600 düzenlemesi, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.

Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

SADECE BİRİNCİ KADEME

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, konuya açıklık getirerek, "İlkokul mezunu bir memur veya kamu görevlisi 15'inci derece birinci kademeden başlatılmakta. Dolasıyla ilkokul mezunu memurun hizmeti ne kadar olursa olsun en fazla 7'nci dereceye kadar düşebilir.

Bu anlamda ilkokul mezunu olan memurların 3600 ek göstergeden faydalanma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Ortaokul mezunu memurlar ise 14'üncü derece 2'nci kademeden başlatılmakta. Ortaokul mezunu memurlar da 1'inci dereceye gelememekte, en fazla 5'inci dereceye gelmektedir.

Lise mezunu memurlara baktığımız zaman, 13'üncü derece 3'üncü kademeden başlatıldığını görmekteyiz. Lise mezunu memurlar ise en fazla 3'üncü dereceye kadar gelebilirler. Lise mezunu memurların da 1'inci dereceye gelmelerinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak lise mezunu olan bir memur sonrada herhangi bir yüksekokul bitirdiği takdirde 1'inci dereceye gelme şansının olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunu memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek" dedi.

TAZMİNAT YÜZDE 145

3600 ek göstergede, memurların bulundukları dilimdeki Tazminat Yansıtma Oranı'nın önemine vurgu yapan Karakaş, "Eğer ki bir memur 2200- 3600 ek göstergeden faydalanıyorsa tazminat oranı sadece yüzde 85'le sınırlı kalır.

Fakat eğer memur 3600'ü bulduğu zaman bu yüzde 85'lik oran yüzde 145'e kadar çıkmakta" diye konuştu. Karakaş, "Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan seyyanen ve Ocak 2024'te yapılacak zamların ardından bu rakamların artacağını söyleyebiliriz.

Bu çerçevede bakıldığında 1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

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