AK Parti'de hazırlık başladı: 30 büyükşehir adayı kasımda açıklanacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yerel seçimler için Ak Parti'de çalışmalar hız kazanırken hem kampanya stratejisi hem de büyükşehirlerde aday gösterilecek isimler konusunda titiz bir hazırlık yapılıyor. Özellikle büyükşehirlerde 'Ak Parti Belediyeciliği' markasını taşıyabilecek isimler ön plana çıkarılacak.

Ak Parti'de yerel seçim kampanyasının startı 7 Ekim'deki olağaüstü kongre ile verilecek. Bu kongrede oluşacak yeni parti yönetimi, yerel seçim sürecini yönetecek.

Parti yönetiminin yaptığı değerlendirmelere göre, kasım ayı içinde ise önce Ankara ve İstanbul ardın da diğer büyükşehirlerin adayları açıklanacak. 30 büyükşehirin adayları belli olduktan sonra 51 ilin adayları da etap etap duyurulacak.