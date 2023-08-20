Kontrolsüz motokuryeler kabus oldu: 8 ayda 120 kurban

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun yoğun olduğu illerde trafikte sağladığı kolaylık ve avantajla her geçen gün daha da cazip hale gelen motosiklet kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte, istenen her şeyi kapınıza kadar getiren şirketlerin de hızla artması, sokakları kuryelerle doldurdu. Ancak bu hızlı artış, motosiklet kazalarını da hızla arttırdı. Uzmanlar, artan ölümlü kazaları, nedenleri ve sektörün sorunlarını SABAH'a değerlendirdi.

ÖLÜMLÜ KAZALAR KATLANARAK ARTIYOR

Türkiye Motokuryeler Federasyonu Genel Başkanı Onur Kocaoğlu, "Pandemi öncesi yaşanan trafik kazalarında motosikletlerin oranı yüzde 5 iken şuanda yüzde 35'lere ulaştı. Sektörün büyümesiyle birlikte bazı esnaflar çareyi kaçak çalışan kuryelerde buldu. Bu kuryeler eğitimsiz ve sertifikasız oldukları için büyük risk oluştururdu. Kuryeler kazanma hırsıyla uzun saatler çalışıyor.

Doğal olarak dikkat ve konsantrasyon kaybı oluşuyor. Bu durumda kazalara sebebiyet veriyor. Kontrol edilemeyen bir moto-kurye ordusu oluştu. Çoğunluğu para ve kazanç odaklı sektöre dahil oldukları için sürüş ve eğitim seviyesindeki düşüklük nedeniyle ölümlü kaza oranlarında büyük artışlar meydana geldi. 2021'de, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 15,1'ini motosikletler oluştururken bu rakam 2022'de yüzde 22'ye çıktı. 2023 sonunda daha da yüksek çıkacak.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN NEDENİ AŞIRI ÖZGÜVEN VE KORKAKLIK

Motosiklet uzmanı Mevlüt Sağlam, Kazalar konusunda motorcuların çuvaldızı önce kendilerine batırmaları gerekiyor. Motosiklette kaza yapmanın en önemli faktörlerinden ilki aşırı özgüven, ikincisi ise korkarak kullanmak. Bu aradaki ince çizgiyi korumak gerekiyor. 2020 de trafiğe çıkan motosiklet sayısı 208 bin iken bu rakam 2022'de 415, 2023'ün ilk altı ayında da 426 bine ulaştı.

Bu yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yaptırılan taşıtların yüzde 46,1'i motosiklet, yüzde 39,1'i otomobil. Avrupa ülkeleri arasında rekor kırdık. Motosiklet kullanım artışında birinci olduk. En yakın rakibimizle aramızda 2 kat fark attık. Motosiklet kullanımında yüzde 400'lük bir artış var. 2022'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan 321 bin 485 aracın yüzde 22,2'si motosikletlerden oluşuyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞÜN PÜF NOKTALARI

İnsanlar genelde, motosikleti herkesin kolaylıkla sürebileceği basit bir araç olarak görüyor. Hem farkındalığımız az hem de trafikte yol hakkımızın olmadığını düşünüyorlar. Bu da kazalara davetiye çıkartıyor. Motosiklet seçerken kilonuza ve boyunuza göre uygun motosiklet seçilmeli. Ekipmansız binilmemeli. Kaskı düzgün seçmediğinizde yolda rahatsızlık verir ve kazaya neden olur. Diğer yandan yolların bütün hakiminin de motorcular olmadığını anlamamız gerekiyor."

"MOTOKURYELER KAZA YAPMIYOR YAPTIRILIYOR"

Motosiklet Kullanıcıları Derneği Onursal Başkanı Yakup Sağlam (69), "Moto-kuryeler trafikte maalesef önemsenmiyor. Taksiciler, minibüsçüler, müşteri kapmak için arkadan gelen motosikleti görmezden geliyor. Bu nedenle kaza da kaçınılmaz oluyor. Kaza yapmıyor, yaptırılıyorlar, Motokurye kazalarında suçun büyüğü işverenlerde. Cebimizden fazla para çıkmasın diye düşük cc'li bir motoru tecrübesiz bir gence veriyor.

Bunun ilkokul çağındaki bir çocuğa bisiklet alıp sokağa salmaktan hiç farkı yok. Eğitim Sertifikası almış, bu işin uzmanı olan yüzlerce kurye bulunurken,16 yaşında biri kurye yapılırsa ya ölümlü kaza, ya da sakatlanmalar kaçınılmaz oluyor. Ayrıca, geçen yıl Avrupa standartlarına uygunluk çerçevesinde Motokuryeler Eğitim Sertifikası uygulaması başlatıldı ama bunu sadece çalışanların yüzde 5'i aldı."

YAŞAM TARZI ÖLÜM TARZI OLMASIN

16 yıllık profesyonel motosikletçi Mehmet Demirdoğan (44, "Motosiklet bizim için hobiden ziyade yaşam tarzı. Kullanım kolaylığı sayesinde bir avantaj gibi görünse de, trafikteki bazı bilinçsiz sürücüler bizi yok sayıp, bu avantajı kabusa çeviriyor. Biz, iki teker üzerinde trafik kurallarına herkesten daha fazla riayet ediyoruz.

Çünkü kuralları çiğnememiz demek hayatımızla kumar oynamamız demek. Otomobilde yapılan bir kazada bir kişinin yaralı kurtulma şansı yüzde 50 ise motor kazasında kurtulma şansımız yüzde 10'dur. Otomobilde, kaza anında darbenin bir kısmını emerek, aslında sürücüye kalkan olan kaporta var. Motosikletin kaportası ise bizim bedenimiz. Ayrıca, motosikletçilerde aşırı özgürlük moduna girip, yaşam tarzımız olan motosiklet tutkusunu ölüm tarzımıza dönüştürmesin."

SÜRÜCÜLER BİZİ FARK ETSİN

Motokurye Tuğba Çanakçı(35), "Her geçen gün daha fazla kadın motosiklet kullanıcısı trafiğe çıkıyor. Ama yoğun trafikte motorlar önemsenmiyor ve fark edilmiyor. İyi kazanç sağladığını duyan herkes bu mesleğe yöneldi. Bu da sektöre birçok bilinçsiz ve acemi sürücülerin katılmasına sebep oldu. Diğer sürücülerin, bizi fark edip bize saygı göstermelerini istiyoruz."

Ali ALTUNTAŞ